Arbeiderpartiet fikk 34 flere medlemmer etter landsmøtet

Partisekretær Kjersti Stenseng er godt fornøyd.

– Vi har vervet mange nye medlemmer i løpet av landsmøtet, konstaterer hun.

Den store saken på landsmøtet var rusreformen, der Ap endte med å si nei til regjeringens forslag om å avkriminalisere bruk og besittelse av mindre mengder narkotika.

Det førte til at flere Ap-medlemmer gikk ut i mediene og varslet at de meldte seg ut. Tilstrømmingen av nye medlemmer ble likevel større.

Neste uke starter Ap en kampanje for å verve enda flere medlemmer.

– Det blir hardt arbeid fram til valgdagen, sier Stenseng.

Ap har hatt synkende medlemstall siden 2015. Ved utgangen av året hadde partiet 44.918 medlemmer, ned drøyt 5.100 fra 2019.

Venstre har lenge kjempet for rusreformen og kan melde at de fikk 83 nye medlemmer i helgen. 55 av dem kom i løpet av lørdagen under Aps landsmøte.

– Jeg vet ikke helt om vi kan knytte det opp mot rus-saken, men det viser i hvert fall at det er en stemning for partiet der ute i befolkningen. Og når man får fokus på partipolitiske saker, tror jeg også Venstre kommer til å løfte seg fram mot valget, sa Venstre-nestleder Abid Raja da partiet mandag hadde pressekonferanse i forkant av helgens landsmøte.