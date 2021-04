Ahus med rekordoverskudd i koronaåret

Målet var et overskudd på 150 millioner kroner, skriver Romerikes Blad.

Sykehusdirektør Øystein Mæland trekker fram lavere kostnader tilknyttet gjestepasienter og lønnsoppgjøret, samt at økt aktivitet har gitt økte inntekter.

– I tillegg har vi fått en meget god statlig kompensasjon for å dekke merkostnader i forbindelse med pandemien. Det har vært helt avgjørende, sier han.

I 2019 var overskuddet på 264,5 millioner kroner. Også året før var resultatet godt.

– Ahus har gått fra en konstant underskuddsposisjon til å få en stadig bedre økonomi, noe som også er helt avgjørende for at vi skal kunne investere og fornye. Målet for et sykehus er ikke å gå med overskudd, men det er overskuddet som gir oss muligheter til vedlikehold, investeringer og utvikling, og derfor er dette så viktig, sier Mæland.