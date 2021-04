Vedum stilte Solberg til veggs om sentralisering av arbeidsplasser

Under Stortingets spørretime onsdag ville Vedum vite om statsminister Erna Solberg (H) synes at dette er et problem at staten trekker seg ut av store deler av Distrikts-Norge. Ifølge Nationen ville ikke statsministeren svare direkte på spørsmålet.

– Jeg er uenig i Vedums beskrivelse av hva som er regjeringens hovedstrategi. Vår hovedstrategi har vært bedre tjenester til folk. Det har vært å flytte penger og mennesker fra å flytte papir – gjennom digitalisering – til å overføre de til å gå tjenester i kommuner og stat, sa Solberg og la til:

– Det tror vi er den riktige veien å gjøre det. Det betyr at det er en del arbeidsplasser i staten som ikke er der lenger – noen sted – fordi vi har overført dette til digitale løsninger. Det gir åpning 24 timer i døgnet og tjenester nærmere folk.

Vedum på sin side pekte på at Høyre og Frp har ett hovedgrep i sine reformer.

– Det har vært stordrift og sentralisering. Når regjeringa skulle sentralisere politiet kalte de det «nærpolitireformen», men det ble tidenes sentralisering. Kommunesammenslåing ble kalt «demokratireformen» – det ble tvang, sa Vedum og fortsatte:

– Sentralisering av Skatteetaten, Nav, tingretten og høyskolene er også et eneste stort fellesprosjekt, der stordrift har vært svaret. Vi har fått og har hatt tidenes mest sentraliserende regjering, og politikk har konsekvenser.