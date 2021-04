MDG krever svar om feil i klimaregnskapet

MDGs fungerende partileder Arild Hermstad sier partiet nå vil kalle klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) inn på teppet i Stortinget for å forklare hvordan feilen kan ha skjedd.

SSB meldte torsdag at tallene for salg av marine gassoljer og autodiesel er rettet tilbake til 2012. Bare i 2019 skulle innrapportert mengde ha vært vel 674 millioner liter høyere.

SSB har ikke finregnet på hvordan rettelsen vil påvirke utslippstallene, men seniorforsker Robbie Andrew ved CICERO Senter for klimaforskning sa torsdag til Teknisk Ukeblad at han antar at feilen kan gi et utslag på det norske klimaregnskapet på hele 1 million tonn CO2.

Hermstad frykter at regnefeilen i praksis kan bety at klimamålet for 2020 ikke nås.

– Konsekvensen av regjeringens tallrot er at Stortinget nylig har vedtatt en klimaplan på helt feil premisser, advarer han.