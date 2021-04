Vil ikke utelukke at liknende vaksiner som AstraZeneca får innpass i Norge

De dårlige vaksinenyhetene har stått i kø den siste tiden. Det er derfor knyttet stor spenning til hva Folkehelseinstituttet vil gjøre med AstraZeneca-vaksinen, som ble satt på pause forrige måned etter rapporter om mistenkte alvorlige bivirkninger blant vaksinerte. Den midlertidige vaksinepausen går ut i dag.

Mandag denne uken, samtidig som statsminister Erna Solberg (H) la fram gjenåpningsplanen for Norge, kom også sjokknyheten om at Johnson & Johnson stopper leveransen av sin vaksine til Europa. Det skjer etter at det i USA ble avdekket tilfeller av et sykdomsbilde som ifølge norske forskere likner på det AstraZeneca-vaksinen har ført til.

Både AstraZeneca-vaksinen og Johnson & Johnson-vaksinen er såkalte virusvektor-vaksiner.

Ifølge Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, kan bivirkningene fra disse vaksinene henge sammen med måten de er utviklet på.

– Det kan ha noe med hvordan disse vaksinene virker i kroppen, men foreløpig er det ikke avklart hva som gjør at noen får disse sjeldne reaksjonene mens andre ikke merker noe, sier Madsen.

I Norge har forskere undersøkt fem pasienter med alvorlige symptomer. Fire kvinner og en mann i alderen fra 32 til 54 år opplevde alle ulike varianter av det samme sykdomsbildet. Tre av dem døde. Alle var helsearbeidere.

Liknende vaksiner kan bli godkjent

Hvis Norge sier nei til videre bruk av AstraZeneca-vaksinen, er det likevel ikke sikkert at vi vil si nei til vaksiner av samme type, ifølge Madsen. Han understreker at godkjenning av vaksiner skjer på europeisk nivå, mens vurdering av hvordan hver enkelt vaksine skal brukes skjer i det enkelte land.

Den russiske Sputnik-vaksinen er en virusvektor-vaksine på samme måte som AstraZeneca og Johnson & Johnson. Den er foreløpig til vurdering hos EMA, det europeiske legemiddelbyrået.

– Godkjenning baserer seg alltid på innsendt dokumentasjon, så hvis den er god og det er gjort tilstrekkelig store studier på et tilstrekkelig antall forsøkspersoner, vil Sputnik bli godkjent på linje med andre vaksiner.

Bivirkningene som hittil har oppstått etter vaksinering med AstraZeneca og Johnson & Johnson er imidlertid såpass sjeldne at det ikke er mulig å oppdage dem selv med studier av 20.000 til 30.000 forsøkspersoner, forklarer Madsen.

Kan sette aldersgrense

Hvis Sputnik skulle bli godkjent av EMA, er det opp til norske fagmyndigheter å avgjøre hvorvidt vi vil innlemme den i vaksineprogrammet vårt eller ikke. Den vurderingen baserer seg på en vanskelig avveining, forklarer Madsen.

– Alle vaksiner har et nytte-risiko-forhold. De er nyttige ved at de beskytter deg mot smitte og alvorlig sykdom, og beskytter samfunnet mot pandemien. Så har du risikoen du som enkeltperson løper for alvorlige og eventuelt dødelige bivirkninger. Det er en vanskelig balansegang, sier Madsen.

Land som er i en kritisk situasjon med høye smittetall, mange døde og et helsevesen under press vil kunne gjøre andre vurderinger av virusvektor-vaksiner enn land med et lettere smittetrykk, forklarer Madsen.

For Norges del er det mulig å se for seg en løsning der vi i likhet med Sverige og Finland legger begrensninger på hvem som får AstraZeneca-vaksinen, ifølge Madsen.

FHI har tidligere sagt at det er sannsynlig å sette en aldersgrense dersom AstraZeneca-vaksinen tas inn igjen, altså gi den til eldre, skriver VG.

– Skal det være begrensning i bruken, for eksempel at den kun skal gis til menn over 65 år? AstraZeneca er brukt i mange europeiske land, og flere av dem har innført restriksjoner. I Sverige og Finland blir den kun gitt til personer over 65 år, i Frankrike til de over 55. Man har ulike tilnærminger til hvordan man tolker forskingsdataene som foreligger. Danskene har tolket sin erfaring og forskning til å si at den ikke har plass i deres vaksinasjonsprogram, sier Madsen.

– Vil dagens avgjørelse om AstraZeneca påvirke hvordan vi vurderer liknende vaksiner senere?

– Etter hvert som vi får mer informasjon og kunnskap om bivirkningene, vil dette kunne endre seg over tid, sier Madsen.

