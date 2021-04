Støre tar forbehold om skattegarantien

– Jeg kan ikke forskuttere resultatet av en forhandling, men dette er veldig viktig for Arbeiderpartiet. Vi kommer til å legge veldig vekt på at vi får gjennomslag for dette, sa Støre på en pressekonferanse torsdag like etter at han hadde holdt sin tale til Aps landsmøte.

Han understreker blant annet at en selskapsskatt på 22 prosent ligger fast.

– Dette handler om forutsigbarhet. Derfor gjør vi ikke noe med selskapsskatten, det vil vi holde veldig fast ved, sier han.

– Få flere folk i arbeid

På spørsmål fra NTB om dette kan endre seg dersom USA gjør alvor av å heve selskapsskatten til 28 prosent, peker Støre på at USA har hatt store svingninger i selskapsskatten de siste årene.

– Jeg mener det er en uklok skattepolitikk. Vi har tatt den posisjonen at bedriftene våre skal være trygge på hvilket nivå vi vil ligge på.

– Vil det skattesystemet dere går til valg på være nok til å finansiere de mange løftene i programmet?

– En mer rettferdig beskatning vil gi mer ressurser til fellesskapet. Men det som vil skape et større handlingsrom, er å få flere folk i arbeid, slår Ap-lederen fast.

Personlig

Etter å ha holdt åpningstalen på Arbeiderpartiets landsmøte torsdag fikk Støre også spørsmål fra pressen om hva framgangen på meningsmålingene den siste tida har gjort med stemningen i partiet.

Partilederen valgte da å svare personlig:

– Det har vært tøft, noe av dette. Men ikke overraskende, egentlig, sa han.

– Jeg visste da jeg gikk inn i dette, at hvis du som politiker tar av når det går bra, eller blir knust når det går dårlig, så må du finne på noe annet.

Støre sa at han er blitt kalt mye opp gjennom årene, og at det egentlig er ok at det blir brukt en litt annen type kallenavn og en litt annen type bilder av ham nå.

– Men jeg har jo hele tida tenkt at jeg er del av et lag. Vi vinner som lag, og vi taper som lag.

