Han er ny leder for koronakommisjonen

Kommisjonen la torsdag fram sin første rapport. Det er tidligere helsetopp Stener Kvinnsland som har ledet kommisjonen, men han slutter nå av personlige årsaker, opplyser regjeringen.

Daglig leder og professor II Egil Matsen overtar som ny leder av kommisjonen etter å ha vært medlem siden starten.

– Jeg er glad for at kommisjonen vil fortsette det viktige arbeidet. Foreløpig har kommisjonen evaluert beredskapen i forkant og håndteringen av den første delen av pandemien. Det er viktig at vi også får en grundig og helhetlig gjennomgang av læringspunkter fra myndighetenes håndtering av den delen av pandemien som vi fremdeles står midt oppe i, sier statsminister Erna Solberg.

[ Koronakommisjonen med hard kritikk: Regjeringen var ikke forberedt ]