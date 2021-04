Støre nekter å kortslutte ruskrangel i Ap

– Det er uenigheter i Arbeiderpartiet, og det har jeg stor respekt for. Det jeg har sagt, er at jeg tror vi vil lande på et godt resultat. Og det har jeg tro på, sier Støre til NTB, to dager før startskuddet går for årets landsmøte.

Ap er delt i to leirer: En som vil si ja til regjeringens rusreform og avkriminalisering av bruk og besittelse av mindre mengder narkotika, og en som vil ha en rusreform der rusavhengige tilbys hjelp framfor straff, men sier nei til avkriminalisering.

Foreløpig ser det ut til at den siste gruppa er størst.

Støre har så langt holdt tett om hvilken side han selv tilhører. Det vil han først gjøre på landsmøtet.

– Jeg står fortsatt på det at jeg har tatt beslutningen om at landsmøtet bør avgjøre denne saken, sier Støre.

– Så jeg kommer ikke til å kortslutte det nå, to dager før landsmøtet.

Samtidig sier Ap-lederen at han er i tett kontakt med redaksjonskomiteen, som nå jobber hardt med å prøve å hale i land et kompromiss.

– Jeg har tillit til at redaksjonskomiteen vil gjøre et godt arbeid, sier han.

– Men som partileder, vil du ikke lede partiet i noen retning i denne saken?

– Jo, jeg gjør det. Men jeg gjør ikke det gjennom daglige intervjuer i mediene, sier Støre.

