Solberg: Tre grunner til at vi kan starte gjenåpningen av samfunnet

Saken er oppdatert

Men det hang en mørk sky over pressekonferansen med statsministeren: Johnson & Johnson, som produserer en vaksine som etter planen skal fullvaksinere 1,9 millioner nordmenn innen august, utsetter utrullingen av sin vaksine til Europa.

Sjeldne blodpropper og lave blodplater, slik som er avdekket med AstraZeneca-vaksinen, har ført til en gransking også av Johnson & Johnson-vaksinen.

Dersom vi fjerner den vaksinen, vil alle nordmenn først være fullvaksinerte i oktober, sa avdelingsdirektør Line Vold i FHI fast.

– Men det avhenger av om vi kan få tak i noen andre vaksiner, brøt Solberg inn.

Hun ville helst ha søkelys på gjenåpningsplanen som er i gang.

– Men vi skal ikke ta alle bekymringene på forskudd, la oss glede oss over at vi åpner litt, men Johnson & Johnson er så klart viktig for oss, sa statsministeren.

[ Hevder vaksineringen i Norge vil bli betydelig forsinket uten J&J-vaksinen ]

Fortsatt stengt i Oslo-området

Gjenåpningen hun varslet var som ventet: Den gjelder for de delene av landet som har lavt smittetrykk, og de nasjonale tiltakene som ble innført før påske oppheves nå.

For områder som Oslo og Viken, der en femdel av Norges befolkning bor, vil det gå tid før den samme gjenåpningen kommer i gang.

– Det er vanskelig å si når vi kan åpne der. Vi vil måtte ha lokale tiltak lenge. Det er i Oslo lokale vedtak som gjøres. Men man må se smittenedgang i Oslo før de kan åpne mye, sier Solberg og fortsetter:

– Oslo og Viken er kjernesteder for mye av smitten i Norge nå, og det er klart at vi må se et enda lavere smittetrykk i Oslo før man kan åpne mye, sa statsministeren, og viste til de lokale tiltakene i hovedstaden.

– Så det er opp til lokalpolitikerne i Oslo å vurdere akkurat når de kan åpne litt. Det er fortsatt høyt smittetrykk og at det er grunnen til at vi forlenget tiltakene for områdene rundt Oslo i Viken med to uker. Det er klart at det tar litt lengre tid, sa hun.

For resten av landet går startskuddet for gjenåpningen fredag: Da blir tometersregelen til enmeteren igjen, mens utesteder kan skjenke alkohol ved matservering igjen.

I tillegg åpnes det igjen for å ha inntil fem gjester hjemme.

– Selv om det kommer noen lettelser i de nasjonale tiltakene fra fredag, er de fortsatt strenge. Det er for eksempel skjenkestopp klokken 22 med krav om matservering, og vi anbefaler at arrangementer som samler personer fra flere kommuner utsettes eller avlyses, sier statsministeren.

[ Helsedirektoratet: Gjenåpningningen av Norge kan starte ]

Tre grunner til åpning

Regjeringen har fastsatt tre parametere som avgjør når og hvordan det kan gjenåpnes. Neste vurdering tas i mai. Parameterne regjeringen vurdere er utviklingen i smittesituasjonen og sykdomsbyrden, kapasiteten i helsevesenet og antallet som er vaksinert.

Utviklingen i disse parameterne sier nå at det er riktig å starte åpningen av samfunnet, slår Solberg fast.

– Da jeg redegjorde for Stortinget sa jeg at vi ville basere oss på data ikke datoer når vi skulle åpne opp, og vi er nå der at vi kan gjennomføre første steg av gjenåpningsplanen, sier statsministeren.

Det er utviklingen i smittesituasjonen og sykdomsbyrden, kapasiteten i helsevesenet og antallet som er vaksinert som gjør at Solberg-regjeringen nå vil åpne opp.

– Tiltakene som ble innført før påske synes å ha god effekt. Derfor reverserer vi disse tiltakene nå fra og med fredag, sier Solberg.

Statsministeren påpeker at kommunene må være i beredskap og vurdere å innføre lokale tiltak ved smitteoppblomstringer. Det er også opp til kommunene å sette tiltaksnivå i skolene.

FHI: Massevaksineringen kan bli åtte til tolv uker forsinket

Dersom verken AstraZeneca- eller Johnson & Johnson-vaksinen blir tatt i bruk, kan vaksineringen av alle over 18 år bli forsinket i inntil tolv uker.

– Forsinkelsen blir betydelig om AstraZeneca- og Johnson & Johnson-vaksinene ikke tas i bruk, et sted mellom åtte og tolv uker har vi estimert. Men det vil først og fremst ha noe å si for de yngre, sa avdelingsdirektør Line Vold i FHI på tirsdagens pressekonferanse.

Da vil siste stikk blant de over 18 år bli satt i uke 40.

Bare i juni skal det etter planen komme i underkant av en million doser av Johnsen & Johnsen-vaksinen til Norge, opplyste Vold.

Dette er de nasjonale koronatiltakene som er nye eller endrede, og som gjelder fra og med 16. april:

* Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn fem gjester. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde avstand.

* Dersom barn og unge trener/øver med et lag, foreningen eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det.

* Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand.

* Utendørs kan voksne drive organisert aktivitet, så lenge de kan holde minst én meters avstand.

* Maks 10 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 50 personer på idretts- og kulturarrangement som samler deltakere under 20 år som tilhører samme kommune (nytt med 50 for kulturarrangement).

* Maks 100 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser.

* Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter à 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene.

* Samme anledning til å skjenke alkohol på arrangementer som på serveringssteder.