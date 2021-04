Nybø utvider innreisemulighetene for utenlandsk arbeidskraft

– De som har et strengt nødvendig behov for personer for å holde virksomheten i gang, kan nå søke om å få inn arbeidskraft, sier hun til NRK.

Ordningen endres til å inkludere personell som er strengt nødvendig for å unngå driftsstans i prosjekter eller bedrifter. Den gjøres bransjenøytral og kan dermed gjelde for både bedriftsledere, forskere, profesjonelle idrettsutøvere, skuespillere og personell med spesialisert kompetanse innenfor servicenæringene.

– Fortsatt snever åpning

– Vi håper at denne åpningen kan tilrettelegge for at man i flere bransjer kan unngå stans i virksomhet og pågående prosjekter, samtidig som åpningen er snever nok til å fortsatt ivareta målet om å holde smittetrykket i samfunnet på et lavt nivå, sier Nybø i en pressemelding.

Det stilles krav til at arbeidstakeren har spesialisert kompetanse, og at denne ikke er tilgjengelig i det norske arbeidsmarkedet. Unntaksbestemmelsen og utvidelsen er ment å være snever, og vil tolkes strengt.

Arbeidstakere som får unntak fra innreiserestriksjonene må fortsatt testes og overholde de strenge karantenebestemmelsene og smittevernreglene.

Åpner for kultur og idrett

– Jeg er glad for at vi nå utvider denne unntaksordningen slik at flere strengt nødvendige personer kan komme til Norge. Det vil gjelde blant annet skuespillere og musikere eller profesjonelle idrettsutøvere, understreker kulturminister Abid Raja (V).

Endringene vil gjelde fra 14. april og er blant dem regjeringen vil legge fram på pressekonferansen senere tirsdag.