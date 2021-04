Nå kommer koronadommen: – Håper det blir en saklig debatt

Av Marius Helge Larsen

– Jeg håper at det skal bli en saklig og ordentlig debatt som ikke fokuserer på de feile tingene. Og som fokuserer på lærevillighet og forbedring, sier Kvinnsland til NTB.

Den rutinerte helsetoppen har ledet kommisjonen som har sett på hvordan Norge har taklet pandemien. Onsdag leverer de sine konklusjoner, råd og anbefalinger til regjeringen.

– Jeg tror det er masse å lære. Og forhåpentligvis mange brukbare konklusjoner, sier lederen for granskningskommisjonen, som har tolv medlemmer.

[ Nesten 105.000 vaksinert på én dag i Danmark ]

Hemmelighetsfull

Regjeringen har allerede tatt noe selvkritikk, for eksempel når det gjelder tilgangen til smittevernutstyr og importsmitte.

Men Kvinnsland vil foreløpig ikke si om det blir en kritisk rapport.

– Jeg vil ikke svare på det. Jeg håper den oppfattes som saklig.

– Er det noen som har grunn til å være bekymret?

– Det får du vite på onsdag.

[ Det eldre ekteparet er fullvaksinerte, men kan ikke møtes som vanlig (+) ]

Behov for flere granskninger

Kvinnsland understreker at det bare er en del av pandemien de har fulgt skikkelig grundig, først og fremst de første månedene.

Saken fortsetter under videoen

Og han har allerede gjort det tydelig at det er behov for å se nærmere på flere deler av håndteringen, blant annet vaksinasjonsstrategien.

– Vi har sett på alt som ligger forut for 12. mars i fjor, med hvor forberedt man var. Så er det selve nedstengningen av landet 12, mars, og så er det gjenåpningen som ble lagt fram i mai i fjor. På de områdene er det en klassisk dybdegranskning.

[ Kjent trygderettsadvokat kaller uføre for «suppehuer» ]

Bevegelig mål

Kommisjonen har også sett på tiden som fulgte. Men der er det vanskeligere å konkludere, siden koronaen langt ifra er ferdig.

– Det kommer hele tiden nye elementer inn som påvirker bildet. Og det å granske under sånne forutsetninger er for så vidt greit, men det vil alltid være en usikkerhet ved det.

– Tenker du at det bør komme en ny, helhetlig granskning, sånn som dere har gjort?

– Det vil jeg jo håpe. Om det skal gjøres noe i mellomtiden, så er det opp til regjeringen. Men en bør jo legge opp til at man på et eller annet tidspunkt får en mer trygg fasit.

[ Senterpartiet vil la promillekjørere få beholde førerkortet ]

– Stort ansvar

Koronakommisjonen begynte for alvor arbeidet 1. juni i fjor og har jobbet fram til slutten av mars. Det er deres endelige rapport som leveres onsdag.

– Det er klart jeg er spent. Jeg både gruer og gleder meg, men jeg gleder meg vel mest. For dette er et stort ansvar som det kan være greit å få lagt av seg.

Kvinnsland håper rapporten kan være nyttig på to måter:

– For det første, at det er korrekt historieskrivning. Det er alltid viktig. Det andre er jo at vurderingene oppfattes som holdbare og gode.

Hold deg oppdatert – få nyhetsbrev fra Dagsavisen!

– No comments

– Tror du det er mange som blir overrasket over det dere kommer med?

– Det tør jeg ikke ha så sterke formeninger om. Problemstillingene er jo ganske belyst ute i offentligheten gjennom dette året. Hovedtemaene vil vel bli oppfattet som kjente. Det vil være avhengig av hvilket ståsted man har, tenker jeg.

– Så det kommer ikke noen bomber, ting som dere har avdekket som ingen har hørt om før?

– No comments.

[ «Sophie Elise, Petter og Vendela og nå Märtha: Jeg er blitt lurt igjen» ]