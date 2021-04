Få tilfeller av koronavirus hos vaksinerte personer

– Vaksiner gir aldri 100 prosent beskyttelse mot smitte eller sykdommen det vaksineres mot. Det betyr at selv om en person er fullvaksinert mot koronavirus, kan koronaviruset påvises, forklarer avdelingsdirektør Karianne Johansen ved FHIs smittevernregistre.

Det har tidligere vært anslått at de vaksinene vi bruker i Norge, gir rundt 95 prosents effekt mot sykdomsutviklingen, noe som betyr at 5 prosent kan bli smittet. De 199 som til nå er smittet, tilsvarer 0,07 prosent av dem som har fått to doser.

– Personer kan ha ulik immunrespons på samme vaksine, avhengig av alder og helsetilstand, skriver FHI

Av de vaksinerte som blir smittet, utvikler kun noen få personer symptomer på covid-19-sykdom.

– Alvorlig sykdom er sjelden, men når det forekommer, er det viktig å gjøre nærmere undersøkelser for å forstå hva som kan ha vært årsaken, sier Johansen.