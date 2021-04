Mann i 30-årene siktet for drapet på advokat Tor Kjærvik på Røa i Oslo

Kjærvik har gjennom en årrekke vært forsvarer i flere svært omtalte drapssaker, blant annet Orderud-saken, hvor han var forsvarer for Kristin Kirkemo.

– Forferdelig og uvirkelig trist budskap å motta, opplyser en av Kjærviks kollegaer, advokat Ola Lunde, til NTB.

Advokatforeningen mottok nyheten ble stor sorg.

– Tor Kjærvik var en anerkjent og god advokat, med et langt virke i rettsstatens tjeneste. Det er med stor sorg vi i Advokatforeningen mottar nyheten om denne tragiske hendelsen, og vår medfølelse går til Tor Kjærviks etterlatte, sier Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas til NTB.

Det var like før klokken 21 mandag kveld at skytingen fant sted på en privatadresse på Røa. En mann i 30-årene ble raskt pågrepet, siktet for drap.

Nær relasjon

Den siktede mannen i 30-årene er ifølge politiet i nær relasjon med avdøde advokat Tor Kjærvik.

– Dette er en veldig vanskelig sak, og det er mange hensyn å ta her, sa seksjonsleder Anne Alræk Solem i Oslo politidistrikt til pressen tirsdag formiddag.

Hun bekrefter at det var Kjærvik som ble skutt og drept mandag kveld, og at han har en nær familierelasjon til siktede. En mann i 30-årene som ble pågrepet av politiet mandag kveld.

– Dette er en vanskelig situasjon for familien, og jeg ber mediene ta hensyn til dette, sa Solem.

Siktede blir fremstilt for varetekt onsdag, opplyser hun.

Politiet har opplyst til NTB at siktede ikke er kjent for politiet fra tidligere.

Elden forsvarer

Advokat John Christian Elden som er oppnevnt som forsvarer for den siktede og som vil bistå i forbindelse med avhør. Politiet vil framstille mannen for varetekt onsdag.

– Jeg er kontaktet av siktede for bistand og er oppnevnt som forsvarer. Han meldte seg selv til politiet, og vi tar det rolig og planlegger avhør i løpet av dagen om det lar seg gjennomføre, sier Elden til NTB.

Den profilerte forsvarsadvokaten er selv opptatt i en rettssak i Agder lagmannsrett. Derfor vil kona, advokat Sol Elden, være den som bistår den siktede i innledningen av etterforskningen.

Seksjonsleder Anne Alræk Solem i Oslo politidistrikt var tirsdag morgen tilbakeholden med å gi konkrete opplysninger fra hendelsesforløpet da Kjærvik ble drept hjemme på Røa mandag kveld.

– Politiet er redde for å påvirke etterforskningen dersom det gis ut mer informasjon nå. Vi mener vi har god oversikt over saken, sier Solem, som ikke kan kommentere hva som kan være motivet for drapet.

Tre-fire skudd

Flere vitner skal ha sett deler av hendelsesforløpet mandag kveld. Gjennom natten har politiet drevet teknisk og taktisk etterforskning, samt rundspørring i nabolaget der hendelsen fant sted.

En nabo har fortalt til NTB at hun hørte tre-fire skudd. Flere vitner har meldt til Akersposten at en person er sett løpende ut fra en bolig på stedet. Det som sannsynligvis er drapsvåpenet, er sikret av politiet, ifølge TV 2.

Krimvakt Johnsrud forklarer at politiet foreløpig ikke har noe informasjon om at det skal være flere involverte i saken.

– Nå sammenfattes info fra det arbeidet som er blitt gjort i natt, og så vil det legges en plan for den videre etterforskningen, sa Johnsrud, som la til at politiet foreløpig ikke kan gå ut med mer informasjon i saken.

Jobbet fortsatt som advokat

Den drepte advokaten Tor Kjærvik hadde nylig fylt 70 år og har en lang yrkeskarriere som forvarer bak seg. Han var fremdeles i jobb som advokat, tilknyttet advokatfellesskapet Advokatene ved tinghuset i Oslo.

Kjærvik var kanskje mest kjent som forsvareren for Kristin Kirkemo under Orderud-saken, men var også forsvarer under Nokas-saken i Stavanger, Landås-saken i Bergen og i straffesaken om innsidehandel mot Rune Brynhildsen.

Han var fremdeles svært aktiv og sto oppført som møtende forsvarer i flere berammede straffesaker i Oslo tingrett de neste månedene.

Kjærvik var ferdig utdannet jurist i 1978. Han ble politifullmektig ved Romerike politidistrikt, og senere konstituert politimester. Gikk siden over i rollen som forvarer. Kjærvik hadde også idrettsbakgrunn innen håndballen.