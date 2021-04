FHI-topp: Påsken har ikke forverret smittesituasjonen

Av Fredrik Moen Gabrielsen

Det siste døgnet er det registrert 421 nye smittetilfeller nasjonalt, noe som er 153 færre enn samme dag for én uke siden.

I hovedstaden har tallene gått nedover den siste tiden. Kun 107 personer har fått påvist covid-19 i Oslo det siste døgnet, noe som er 126 under snittet de sju foregående dagene.

– Nedgangen som begynte i midten av mars, har fortsatt etter påske, men det går sakte. Påska ser ikke ut til å ha forverret situasjonen, sier overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet (FHI) til NTB.

– Det kan skyldes at folk har etterlevd rådene, og at kontakt mellom folk hovedsakelig har skjedd utendørs der smittefaren er mindre, mener Aavitsland.

[ Høyre-topp vil ha full gjenåpning for vaksinerte i Oslo ]

– Vi kan bekjempe variantene

Også assisterende helsedirektør Espen Nakstad gleder seg over at smittetallene nå flater ut i Oslo og Viken. Han mener at en medvirkende årsak til nedgangen er at færre reiste til utlandet i påskeferien.

– Og det har vært mindre sosial kontakt mellom mennesker i de fleste kommuner. Samlet sett viser dette at vi kan bekjempe de muterte virusvariantene hvis vi holder ut og fortsetter den solide innsatsen vi alle har gjort de siste ukene, sier han til NTB.

I forrige uke ble det registrert rundt 5.000 nye tilfeller, sammenlignet med 6.500 uka før. Tallet nye innleggelser i forrige uke er også lavere, med noen titalls færre enn de som var innlagt i påskeuka.

På det meste var 307 koronapasienter innlagt på sykehus i påsken, noe som var det høyeste innlagte tallet på ett år. Tallet har falt siden da, og søndag var tallet 276.

Pilene peker riktig vei nå, ifølge Aavitsland, som likevel minner om at dette fort kan snu.

– Situasjonen er fortsatt ustabil, og det skal ikke så mye til før utviklingen forverres, sier han.

Mener tallene fortsatt er høye

Tallene har altså gått kraftig ned i Oslo den siste tiden. Det er ikke mange uker siden antall smittede i døgnet var fire ganger så høyt som det er nå.

– Smittetallene den siste tiden flatet ut og ser ut til å gå nedover. Det tyder på at de strenge tiltakene som gjelder i Oslo nå har effekt. Det er veldig positivt, ikke minst fordi det er en mutert og mer smittsom variant av koronaviruset som dominerer nå, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til NTB.

Han mener likevel at dagens smittetall fremdeles er veldig høye, om man ser pandemien under ett. Dessuten testes færre enn for noen uker siden, sier Johansen.

– Dermed er det fare for at vi ikke fanger opp like mye smitte som tidligere. Det er fremdeles ikke helt sikkert hvordan påsken har påvirket smittesituasjonen i byen, legger han til.

[ Korona: Hvorfor ble Sverige annerledeslandet? En svenske prøver å forklare (+) ]