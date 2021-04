Fem kommuner i Norge har over 20 prosent uføre

I Søndre Land (21,5), Våler (21,1), Åsnes (20,1) og Eidskog (20,4), alle i Innlandet, og Iveland (20,1) i Agder er andelen over 20 prosent, skriver P4.

– Det er en høy andel. Uten å gå konkret inn på disse kommunene, kan vi se at de har en veldig høy andel eldre i gruppen fra 18 til 67 år, sier Nav-direktør Hans Christian Holte til kanalen.

Søndre Land-ordfører Anne Hagenborg tror at noe av grunnen til at hennes kommune kommer dårlig ut er at Søndre Land er en klassisk skogkommune.

– Før var det mange som jobbet i skogen. Når den omstillingen kom, med mekanisering, klarte vi ikke å følge godt nok med og mange havnet utenfor arbeidslivet, sier ordføreren.

– Vi har få arbeidsplasser ellers i kommunen, og dermed havner folk utenfor, noe som for mange fører til andre utfordringer når de føler de ikke strekker til. Og det igjen kan føre til uføretrygd på sikt, sier Hagenborg.