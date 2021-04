Ekspert: Trolig trygt å gi andre dose av AstraZeneca-vaksinen

Flere millioner personer i Storbritannia har fått den omstridte vaksinen uten å bli rammet av blodpropp. Det får professor Per Morten Sandset – en av Norges fremste eksperter på blodproppsykdom – til å ta til orde for at man også her i landet bør vurdere å gi vaksinedose nummer to til dem som allerede har fått første dose uten å bli syke, ifølge VG.

Blodpropp som følge av vaksinering oppstår tilsynelatende bare hos dem som er disponert for det – og de vil derfor mest sannsynlig få den alvorlige bivirkningen allerede etter første vaksinedose, viser hans analyser.

[ Hva er Janssen? Og kommer Sputnik til Norge? Her er en vaksine-oversikt ]

– Flere millioner har nå fått andre dose. Dette tyder på at bivirkningen kommer hos disponerte individer etter første dose, og at det er trygt med andre dose, sier professor Sandset til avisen.

Han baserer seg på tall han har samlet inn gjennom et internasjonalt samarbeid med andre leger. Det er gjennom denne gruppen han har fått høre om disse tallene, som ikke er publisert ennå.

– Hvis vi får flere tall fra Storbritannia og man ikke ser dette etter andre dosen, synes jeg at da må man sterkt vurdere å bruke den, sier han.