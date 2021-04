Norske forskere omtaler blodproppfunn som ekstremt alvorlig

Av Peter Tálos, NTB

Forskere ved Oslo universitetssykehus (OUS) og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har påvist sammenheng mellom AstraZenecas koronavaksine og alvorlig blodpropp, lave nivåer av blodplater og blødninger.

Totalt har elleve medisinske fagfolk vært i sving i Norge. Overlege og professor Pål André Holme på Rikshospitalet har ledet arbeidet. Forskerne har valgt å kalle tilstanden «vaksineindusert immun trombotisk trombocytopeni».

– Dette er ekstremt alvorlig. Jeg kan knapt tenke meg noen mer alvorlig bivirkning enn det vi har sett her. Det er fatale bivirkninger for tre av fem som har fått disse bivirkningene, sier Holme på en pressekonferanse lørdag.

Fredag ettermiddag ble saken publisert i The New England Journal of Medicine. Samtidig ble også en tilsvarende tysk studie med samme funn publisert. Begge slår fast at det er sammenheng mellom AstraZenecas koronavaksine og faren for alvorlige bivirkninger.

I Norge har 133.870 personer fått AstraZeneca-vaksinen. Forskerne har undersøkt fem pasienter. Fire kvinner og en mann i alderen fra 32 til 54 år har opplevd ulike varianter av det samme sykdomsbildet. Tre har dødd. Alle var helsearbeidere.

Årsaken til de alvorlige bivirkningene er at pasientene har utviklet et uvanlig høyt nivå av antistoffer. Sju til ti dager etter at de hadde fått første dose varslet de om kraftig hodepine eller smerter i rygg eller mage. Det ble oppdaget at de hadde blodpropper flere steder i hodet eller kroppen i kombinasjon med svært lave nivåer av blodplater. Alle hadde også skyhøye verdier av antistoffer.

– Vet ikke hvem som er tilbøyelige til å få disse fatale bivirkningene eller ikke. Det kan vi ikke si noe om, sier Holme som viser til Legemiddelverket når det gjelder spørsmål om hvordan norske helsemyndigheter bør stille seg til videre bruk av AstraZeneca-vaksinen.

Ettersom det nå er dokumentert fem tilfeller av slike alvorlige bivirkninger blant 130.000 vaksinerte, foreslår forskerne i artikkelen at man bør advare om en kan stå overfor en sjelden bivirkning hvor vaksinen kan utløse en immunreaksjon som forårsaker fall i blodplater og blodpropp.

