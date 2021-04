Tweet fra Sveriges eksstatsminister skaper kraftige reaksjoner

Bildts twittermelding, på årsdagen for da Hitler-Tyskland invaderte Norge 9. april, har blant annet skapt kraftige reaksjoner hos flere profilerte politikere.

Bildt publiserte flere meldinger om 9. april, men det er hans siste utspill som har vekket reaksjoner. Han skriver at Sverige ikke var fantastiske under krigen, men fortsatt sterkere enn Norge og mye sterkere enn Danmark. Hadde Hitler besluttet å invadere Sverige, hadde det blitt kamp, skriver Bildt til sine nesten 700.000 følgere.

Flere mener at han blant annet antyder at Norge ikke gjorde motstand under invasjonen.

– Freidig

Frps nestleder Sylvi Listhaug sier til VG at hadde alle gjort som Sverige, hadde Hitler vunnet.

– Det er ganske freidig av en tidligere svensk utenriksminister å komme med denne type uttalelser når vi vet hvilken rolle Sverige hadde under krigen, mens både Danmark og Norge ble invadert av tyskerne, sier hun og legger til:

Mens vi var okkupert, lot Sverige tyskerne frakte både våpen og soldater gjennom landet som ble brukt mot vår befolkning under krigen.

– Sårer mange i Norge

Venstres nestleder Abid Raja har også snakket med avisa. Han sier han ble såret av å lese twittermeldingen.

– 9. april er en av de aller mest triste og mørke dagene i norsk historie. Jeg ble ikke bare forbauset og skuffet, men faktisk mest lei meg, da jeg så denne tweeten, skriver Raja og fortsetter:

– Jeg hadde håpet at vår nærmeste nabo var mer sympatisk mot hvordan denne dagen sees tilbake på av nordmenn og norske jøder i Norge. Og jeg håper Bildt vil innse hvordan han med sin tweet sårer mange i Norge. Det er lov å angre, og trekke sin tweet.

I en tekstmelding sier Bildt til avisa at han ble misforstått, og at han ikke har sagt at Sverige ville gjort mer motstand enn Norge. Han ønsker ikke å beklage for tweeten.

Det er fredag 81 år siden nazistene marsjerte inn i Norge og okkuperte landet.

