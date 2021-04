Riksadvokaten stopper ransaking av mobiltelefon ved mistanke om rusbruk

Forslaget om å avkriminalisere besittelse av narkotika til eget bruk støttes ikke av Politidirektoratet. Ett sentralt argument har vært at politiet da vil miste muligheten til å ransake telefoner, personer og kanskje til og med bolig, på jakt etter beviser på hvem som solgte stoffet, skriver rett24.no.

[ Kommentar: Motivasjonen for å si nei til avkriminalisering for de som ikke er avhengige, er ikke et intenst ønske om å straffe ]

I en avklaring fra Riksadvokaten slås det fast at politiet aldri har hatt lov til å bruke de virkemidlene de nå er redd for å miste.

I avklaringen heter det blant annet at «i tilfeller der det avdekkes at en person har brukt et ulovlig rusmiddel, skal ransaking av mobiltelefon ikke benyttes for kun å avdekke det nærmere omfanget av rusmiddelbruken. Også andre etterforskningsskritt med slikt formål må vurderes nøye og skal ikke benyttes overfor kjente rusavhengige.»