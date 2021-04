Regjeringen vil forby voldsvideoer: – Vi er klar for å sette folk bak lås og slå

Av Tor Martin Kvernhaugen

– Vi ser at det har utviklet seg en trend blant unge hvor man glorifiserer vold, og ofte blind vold, ved at uskyldige ofre blir overfalt, sier Høyres justispolitiske talsperson, Peter Frølich, til NTB.

I statsråd fredag la regjeringen fram et forslag om å kriminalisere deling av videoer som viser slåsskamper eller blind vold. I ekstra grove tilfeller kan straffen bli inntil to år i fengsel.

Frølich mener at delinger av voldsvideoer har vokst til å bli et kjempeproblem, og at det er på tide å sette foten ned.

– Tiden for henleggelser er over

– Vold er helt grusomt, så nå er det vår tur å sette ned foten og si at nok er nok. Nå venter samfunnsstraff, bøter eller fengsel for dem som gjør dette, sier Frølich.

Frølich forteller videre at lovendringen blir en viktig påminnelse til barn og unge om hvor uakseptabelt det er å distribuere voldsvideoer.

– Noe av grunnen til at det er nødvendig å endre lovverket, er at det er uklart. Flere saker har ikke blitt fulgt opp og blir deretter henlagt. Den tiden er over, opplyser han.

Klare for å sette folk bak lås og slå

For en stund siden fikk norske politikere tilbakemelding fra politiet om at problemet var i ferd med å komme ut av kontroll. Om Stortinget er enig i forslaget, kan lovendringen iverksettes allerede til sommeren.

– Vi håper det. Vi er optimistiske og tror at dette vil få stor oppslutning i Stortinget. Jeg tror dette er et problem som alle politiske partier kan være enige om må løses, sier han.

Delinger av voldsvideoer skjer mellom personer, eller via åpne grupper og sosiale medier, opplyser Frølich. Han kaller lovforslaget «et viktig steg i riktig retning.»

– For første gang viser samfunnet og politikerne hvor skapet skal stå, og vi er klare for å sette folk bak lås og slå for å bli kvitt problemet, sier han til NTB.