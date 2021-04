Sju vaksinerte sykehjemsbeboere i Ullensaker har fått påvist koronavirus

Det første smittetilfellet ble avdekket påskeaften. Siden har utbruddet ved sykehjemmet Gystadmyr bo- og aktivitetssenter på Jessheim vokst i omfang, meldte Dagbladet onsdag kveld.

Beboerne fikk påvist viruset to måneder etter at de ble koronavaksinert med dose nummer to, opplyser kommuneoverlege Laurence Jary-Vattøy. Tre av de sju smittede beboerne har fått påvist enten den sørafrikanske eller brasilianske virusvarianten.

Folkehelseinstituttet (FHI) sier de ikke har registrert et utbrudd blant vaksinerte med samme omfang som dette. FHI jobber nå tett med kommuneoverlegen for å finne ut hvordan de sju beboerne, som i utgangspunktet skulle være godt beskyttet, likevel er blitt syke.

– At så mange fullvaksinerte blir smittet og syke, har ikke skjedd før, sier overlege Preben Aavitsland i FHI til VG.

– Vi tror det bare er uflaks, men vi vurderer alle muligheter, sier han.

– Vi sitter igjen med flere spørsmål som vi ikke har svar på. Vi er fortsatt langt fra å få svar, sier Jary-Vattøy til VG.

Tirsdag sendte FHI et team til Ullensaker for å gå gjennom detaljene rundt utbruddet sammen med kommuneoverlegen.