Kaller inn kommuner til 17. mai-møte

Raja har foreløpig ingen fasit for hvordan årets 17. mai-feiring vil arte seg. Men allerede neste uke har han kalt inn en rekke kommuner til et møte om den nasjonale festdagen, skriver han i en e-post til Dagsavisen.

Målet er å samkjøre dagen for alle i hele Norge, skriver Raja.

– Jeg vet at det nå gjøres godt arbeid ute i kommunene med å planlegge for ulike scenarier, og at man jobber for å få til en fin og verdig feiring, skriver Raja i e-posten.

Kommunene som er invitert til møtet, sitter i den nasjonale 17. mai-komiteen Raja opprettet i fjor og som han selv leder. Komiteen består av 16 kommuner, blant dem Oslo, Tromsø, Bodø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Drammen og Fredrikstad (se fullstendig liste lenger ned).

Abid Raja Abid Raja kaller inn til møte om 17. mai. Foto: Berit Roald/NTB (Berit Roald/NTB)

Raja: – Gleder meg

Raja tror årets feiring, i likhet med i fjor, vil bære preg av koronapandemien.

– Det vi vet er at pandemien også i år vil sette sitt preg på feiringen, men med over en måned til selve dagen er situasjonen for uforutsigbar til at vi kan si helt konkret hvordan det blir.

Selv ser kulturministeren fram til årets nasjonaldag.

– Jeg kommer selvsagt til å feire nasjonaldagen, som først og fremst er barnas dag, og gleder meg virkelig til det – men også jeg vil vente med å fastsette mine planer til vi vet hvilke råd som vil gjelde både nasjonalt og for Oslo, skriver han.

FHI: Jobber med råd

Avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet opplyser til Dagsavisen at FHI jobber med et oppdrag om 17. mai og vil legge ut rådene når disse er behandlet av regjeringen.

– Det som foreløpig er sagt om 17. mai er at man kan planlegge etter at det blir som i 2020, og så vil regjeringen komme tilbake til saken når vi vet mer om smittesituasjonen og regjeringen har behandlet saken, skriver Vold i en e-post.

I fjor ble barnetoget avlyst og erstattet av en svært redusert utgave. Heller ikke i år blir det noe barnetog i Oslo, har 17. mai-komiteen i Oslo slått fast.

På fjorårets 17. mai-feiring var det imidlertid tillatt med kor og korps. Hjemme kunne man samles 20 personer, og på offentlige fellesarrangementer på skoler og liknende var det tillatt med 50 deltakere.

Gjenåpningsplan

Det er et stykke unna dagens situasjon. Før påske ble de nasjonale koronareglene strammet inn på flere områder, blant annet kom det en anbefaling om maks to gjester hjemme og én-meteren ble endret til to. All skjenking ble dessuten forbudt.

Neste uke skal regjeringen ta stilling til om hele eller deler av disse innstrammingene kan reverseres. Det utgjør første trinn i gjenåpningsplanen statsminister Erna Solberg (H) la fram onsdag denne uken.

Erna Solberg Statsminister Erna Solberg la fram planen om gjenåpning av samfunnet etter koronapandemien onsdag denne uken. Foto: Torstein Bøe/NTB (Torstein Bøe/NTB)

Planen inneholder ikke noen konkrete datoer, men Solberg har signalisert at trinn to forhåpentligvis kan begynne innen slutten av mai.

På det første trinnet blir det igjen tillatt med inntil fem gjester hjemme og skjenking fram til klokka 22. I trinn to går det fra fem til ti gjester hjemme, skjenketiden utvides til klokka 24 og på private arrangementer i leide lokaler åpnes det for inntil 20 personer.

Dagsavisen har spurt Helse- og omsorgsdepartementet om hvilket tiltaksnivå det er sannsynlig at vi befinner oss på på 17. mai, med utgangspunkt i gjenåpningsplanen. Statssekretær Saliba Andreas Korkunc skriver at regjeringen vil komme med nærmere informasjon om råd og anbefalinger knyttet til feiringen av nasjonaldagen i siste del av april. Det samme sa statsminister Erna Solberg onsdag.

Disse kommunene sitter i den nasjonale 17. mai-komiteen:

1. Oslo

2. Svalbard

3. Gamvik

4. Tromsø

5. Bodø

6. Trondheim

7. Ålesund

8. Ulsteinvik

9. Vanylven

10. Bergen

11. Stavanger

12. Kristiansand

13. Sokndal

14. Drammen

15. Fredrikstad

16. Gjøvik

