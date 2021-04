Regjeringen innfører massetesting i skolene

– Dette kan føre til at vi kan holde skolene åpne og unngå rødt nivå fremover, sier statsminister Erna Solberg (H) til Aftenposten.

– Jeg har sagt det tidligere og gjentar det nå: Vi kan ikke teste oss ut av pandemien, selv om det er noen land som ser ut til å ha tenkt nettopp det, sier hun.

Solberg understreker at det viktigste fremover fremdeles blir å holde fast ved den såkalte TISK-strategien, altså testing, isolasjon, smittesporing og karantene.

– Men vi kan nå jobbe mer systematisk med testing for å begrense de mest negative konsekvensene av pandemien, sier hun.

Både nasjonale og lokale myndigheter har gjentatte ganger trukket fram at de ønsker å prioritere barn og unge. De har pekt på at dette er en sårbar gruppe, og Solberg begrunner tiltaket med massetesting med nettopp dette.

– De er blant dem som vært mest utsatt for tiltak. Vi ser for oss at det er elever i ungdomsskolen og i videregående skoler som prioriteres. Men dette kan også gjennomføres i barneskolen. Det vil være litt opp til den enkelte kommune å vurdere dette, sier hun.