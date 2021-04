Kystverket frykter lasteskip skal drive på land i natt – starter statlig aksjon

Kystverket opplyser onsdag kveld at det er igangsatt mobilisering av oljevernressurser i området. Eemslift Hendrika har rundt 350 tonn tungolje og 50 tonn diesel om bord.

Den nederlandske lasteskipet drev onsdag kveld direkte mot Stadlandet med en hastighet på 1,5 knop. Avstanden var 20.40 onsdag kveld om lag 10 nautiske mil til land.

– Det betyr at fartøyet vil kunne drive på land i løpet av ca. 8 timer, skriver Kystverket.

Beredskapsdirektør Hans-Petter Mortensholm sier det gjøres forberedelser på verst mulig utfall av situasjonen.

– Forholdene har endret seg i løpet av ettermiddagen og kvelden, og vi er bekymret for at fartøyet ikke følger den drivbanen den opprinnelige planen var basert på. Vi setter derfor statlig aksjon nå, slik at vi får mulighet til å sette slep på havaristen. Samtidig forbereder vi oss på et verstefallscenario der vi får en grunnstøting, sier Mortensholm.

Redningshelikopter er sendt til havaristen med bergingsmannskap for å gjøre et forsøk på å heise personell om bord for å feste slepetau.