Eget koronasertifikat kan bli aktuelt for vaksinerte og immune

– For å kunne dokumentere at vi er vaksinert, at vi har tatt en koronatest, eller har naturlig immunitet etter gjennomgått covid-19, jobber vi nå med å lage et koronasertifikat, sier statsminister Erna Solberg (H).

Hun peker på at den norske løsningen vil være i tråd med EUs digitale Grønne Sertifikat. Det har vært en klar ambisjon fra EU og WHO at den europeiske løsningen skal være tilpasset en internasjonal løsning.

– Regjeringen utreder om en forenklet utgave av et koronasertifikat også kan brukes nasjonalt for å kunne åpne opp mer og raskere, gjennom digital dokumentasjon av test- og vaksinestatus, sier statsministeren.

Hun legger også til at regjeringen vurderer nye råd som er tilpasset alle nordmenn som er fullvaksinert mot covid-19.

– Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet er i gang med å vurdere kunnskapsgrunnlaget og vil oppdatere sine råd så snart det er forsvarlig. Det kan for eksempel være aktuelt å åpne opp for fritak fra hjemmekontor og at en husstand kan få besøk av flere.

– Vi må også se på reglene for smittekarantene, innreisekarantene og ventekarantene for dem som er vaksinert. Dette vil vi altså komme tilbake til, sier hun.

Fakta om gjenåpningen i Norge

Onsdag la statsminister Erna Solberg (H) fram planen for gjenåpning av samfunnet. Slik planlegger regjeringen gjenåpningen i Norge:

* Det er ikke satt noen konkrete datoer.

* Gjenåpningen skal skje gradvis, i ulike faser framover.

* Når ett trinn er åpnet opp, vil hovedregelen være å vente i tre uker før man går videre til neste trinn.

* Det som avgjør hvor raskt samfunnet kan normaliseres, er vaksinetempoet, smitteutviklingen og hvor mange koronapasienter som utfordrer sykehusenes kapasitet.

* Barn og unge blir prioritert. Deretter arbeidsplasser og arbeidsliv.

* Regjeringen vil holde skoler åpne og unngå rødt nivå framover ved hjelp av massetesting.

* Det må være lave og stabile smittetall før man åpner opp.

* Regjeringen planlegger å lage et koronasertifikat.

* På alle trinn i planen legges det opp til at skoler og barnehager følger trafikklysmodellen.

* På trinn 1 vil det blant annet bli vurdert å åpne for:

– Inntil 5 gjester i private hjem.

– Skjenking til klokken 22, med krav om matservering.

– Arrangementer som kun samler personer fra én kommune, kan gjennomføres.

– Avstandsanbefalingen endres tilbake til 1 meter.

– Inntil 100 personer på arrangementer innendørs, som kultur- og idrettsarrangementer, konferanser og gudstjenester, der alle sitter på faste tilviste plasser.

– Inntil 200 personer på arrangementer utendørs, men 200 personer ganger 3 kohorter hvis publikum sitter på faste tilviste plasser.

* Den første uken i mai tar regjeringen sikte på å åpne for seriespill i fotball.

* På trinn 2 vil regjeringen prioritere lettelser for barn og unge og studenter. De vil fortsatt anbefale at utendørs aktiviteter og arrangementer foregår utendørs. Det inkluderer blant annet:

– Åpning for økt fysisk undervisning på universiteter, høyskoler og fagskoler.

– For besøk i private hjem åpnes det forsiktig fra 5 til 10 gjester, fordi mye av smittespredningen nettopp har skjedd i slike sammenhenger.

– For private arrangementer i leide lokaler vil det bli åpnet for inntil 20 personer.

– Skjenketiden utvides til klokken 24, og kravet om matservering fjernes.

– Det vil komme lettelser for familiebesøk fra utlandet, både fra EØS- området og tredjeland.

* På trinn 3 vil det kunne åpnes for lettelser både i det private og det offentlige rom, blant annet ved å tillate at flere samles. Det inkluderer blant annet:

– At det blir normale skjenketider, men det vil fortsatt være krav om registrering og god avstand mellom gjester.

– Det åpnes for at en kan ha 20 gjester hjemme. 50 personer skal kunne møtes på private arrangementer i leide lokaler.

– For offentlige arrangementer vil det bli gjort egne vurderinger som knyttes opp mot eventuell bruk av hurtigtester og koronasertifikat.

– Flest mulig bør jobbe på hjemmekontor.

– Barn og unge vil kunne delta på arrangementer og organisert trening på tvers av kommunegrensene.

* På trinn 4 mye kunne være tilnærmet som normalt, men det vil fortsatt være krav til smitteverntiltak, avstand, at man er hjemme når man er syk eller i karantene, og det kan fortsatt være behov for noe bruk av hjemmekontor. Det kan fortsatt være aktuelt med innreiserestriksjoner.