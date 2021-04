Bergingsmannskaper fires ned i det nederlandske lasteskipet med helikopter

– Våre drivbanevurderinger viser at fartøyet kan få landkjenning i løpet av kvelden og natten, så vi har satt statlig aksjon. Det innebærer blant annet at vi setter folka fra Smit Salvage, som er rederiet sine spesialister, om bord i fartøyet, sier kystdirektør Einar Vik Arset til TV 2.

Hovedredningssentralen melder at mannskapene fires ned til skipet med et redningshelikopter.

Målet med å sette bergingsmannskapene om bord i det drivende skipet er å få festet slep fra slepebåtene som ligger rundt skipet slik at det kan trekkes trygt mot land.

Det nederlandske bergingsselskapet Smit Salvage deltok også nylig under aksjonen der gigantskipet Ever Given satt fast i Suezkanalen.

Arset sier at arbeidsforholdene rundt skipet har vært krevende

– Nå er det noe gunstigere værforhold og vi håper at dette nå vil være mulig å gjennomført så vi får kontroll på situasjonen, sier han. (NTB)