Stoltenberg: R-tallet bør ligge under 1 i flere måneder før vi kan gjenåpne

– Vi ser aldri på R-tallet alene, men R-tallet bør ligge under 1, og det beste er om det ligger et stykke under 1 og vi får det til å holde seg der over flere uker, og helst også måneder, før vi gjenåpner samfunnet, sier Stoltenberg til NRK.

R-tallet, som også omtales som smittetallet, angir hvor mange hver som er smittet av koronaviruset i snitt smitter videre.

Onsdag skal statsminister Erna Solberg (H) redegjøre for Stortinget for hvordan samfunnet skal gjenåpnes etter koronapandemien.

Mandag sa assisterende helsedirektør Espen Nakstad til NTB at Norge må godt under 200 nye koronatilfeller per døgn før man kan vurdere å åpne opp samfunnet. Samme dag sa helsedirektør Bjørn Guldvog til VG at første trinn i gjenåpningen av samfunnet kan komme i gang i slutten av mai. (NTB)

[ Landets frivillige musikkliv krever krisepakke ]