Politiet vet ikke når etterforskningen av statsministerens Geilo-tur blir ferdig

Av Joachim Waade Nessemo

– Det gjenstår noen oppgaver før en påtalemessig beslutning kan tas. Utover det ønsker jeg ikke å kommentere saken, sier påtaleleder Per Morten Sending i Sørøst politidistrikt til NTB tirsdag formiddag.

Hvorvidt beslutningen tas denne uken, tør ikke Sending å uttale seg om. Han forteller at det ikke har vært noen etterforskning i løpet av påsken.

Utsatte til over påske

Solberg og familien samlet flere enn ti personer to dager etter hverandre i vinterferien for å feire statsministerens 60-årsdag. Først var familien uten Solberg på en restaurant, og neste dag var alle samlet i en leilighet på Geilo.

Politiet besluttet selv å starte etterforskning etter at det kom tips om saken via NRK.

Fredag 26. mars opplyste Sørøst politidistrikt at det ikke ville komme noen avgjørelse i saken før etter påske.

– Politiet behøver mer tid til å gjennomgå alle sider av saken, sa Sending da.

Han fortalte at de viktigste avhørene i saken var foretatt, men at det fremdeles gjensto noen oppgaver før en påtalemessig beslutning kunne fattes. Han forsikret om at saken har høy prioritet.

Ønsker ikke å kommentere gjenstående oppgaver

Tirsdag ønsker Sending ikke å kommentere hvilke gjenstående oppgaver politiet har. Sending kommenterer heller ikke når politiet sist var i kontakt med statsministeren eller medlemmer av hennes familie, hvorvidt etterforskningen fremdeles omfatter både restaurantbesøket og samlingen i leiligheten, hvor mange personer som nå omfattes av etterforskningen, eller om politiet har søkt ekstern bistand i saken.

Sending ønsker ikke å kommentere hvorvidt etterforskningen av denne saken er enda grundigere enn normalt, gitt at det er statsministeren som etterforskes.