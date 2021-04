«Sinnataggen» utsatt for hærverk – fjernes midlertidig

I en pressemelding opplyser parken at noen natt til tirsdag har forsøkt å sage over venstre ankel på skulpturen.

– «Sinnataggen» blir derfor nå fjernet fra broen for undersøkelser og konservering. Så snart arbeidet er gjort, vil han plasseres tilbake til plassen sin, står det i meldingen.

«Dette er skadeverk på et fredet kulturminne, og forholdet vil bli politianmeldt» står det videre.

– Vi ønsker at publikum skal ha nær tilgang til kunsten til Vigeland, og det er veldig synd at dette skjer. Vi håper å få løst saken raskt og at skulpturen kommer tilbake til broen så snart som mulig, sier Jarle Strømodden, museumsleder i Vigeland-museet.

Liten og sint

Også tidligere har Vigeland-skulpturen blitt utsatt for uønskede hendelser. Blant annet har den lille sinte gutten blitt tilsølt med maling flere ganger.

Første gang var i 1947, og i 1995 gikk en gjeng taggere løs på statuen med spraybokser. I 2006 ble han malt hvit, og året etterpå ble statuen malt rosa. I mai 2012 ble den illsinte lille guttestatuen tilgriset med rød oljemaling.

I mai 2004 måtte den vesle gutten legges på operasjonsbordet etter en skade i ankelen. Det er ikke klart om skaden da var et resultat av hærverk.

Stjålet

«Sinnataggen» har også tidligere blitt stjålet fra sin plass i parken, natt til 1. januar 1992. Den gang ble skulpturen funnet igjen og satt tilbake på plass, men da med en ekstra bolt i foten for å hindre gjentakelse.

Skulpturen forestiller en liten, sint gutt og regnes som Gustav Vigelands mest kjente skulptur. «Sinnataggen», som er støpt i bronse, ble montert som én av 58 skulpturer på Broen i skulpturparken i 1940.

Vigeland modellerte broskulpturene fra 1925 til 1933. De var noen av de første skulpturene som ble montert i Vigelandsparken. (NTB)

