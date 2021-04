Mann knivstakk ekskona – nekter for å ha forsøkt å ta livet av henne

Onsdag møter mannen i Drammen tingrett etter at han 20. november i 2019 gikk til angrep på sin daværende kone med kniv. Kvinnen ble påført skader i hodet, brystet, buken og på armer og bein under hendelsen i Tollbugata i Drammen sentrum.

Angrepet ble stoppet av tilfeldig forbipasserende. Kvinnen ble sendt til sykehus og overlevde angrepet.

Mannen er også tiltalt for å ha mishandlet og truet kvinnen gjentatte ganger fra 2013 og fram til knivangrepet.

Mannens forsvarer, advokat Knut-Ole Bakke Hansen, sier til Drammens Tidende at hans klient erkjenner å ha knivstukket sin ekskone, men at han ikke erkjenner å ha forsøkt å ta livet av henne.

– Han erkjenner heller ikke straffskyld for mishandling i nære relasjoner, men han har forklart at det har vært verbale krangler og noe fysisk, men ikke av en slik art at det er mishandling i lovens forstand, sier han.

Det er satt av seks dager til rettssaken.

