Fortsatt trøbbel for påsketrafikken

Folk ble oppfordret av Vegtrafikksentralen om å utsette hjemreisen fra påskeferien til tirsdag på grunn av uvær. Men Vegtrafikksentralen melder på Twitter tirsdag formiddag at få fjelloverganger i Sør-Norge er åpne igjen.

– Det er fremdeles mye vind, og fjelloverganger kan bli stengt, eller det kan bli innført kolonnekjøring på kort varsel, sier avdelingsdirektør Nils Audun Karbø i Statens vegvesen.

E16 over Filefjell og E134 Haukeli er åpne. Hemsedalsfjellet (rv. 52) er også åpen for normal trafikk tirsdag formiddag.

Det kommer en ny vurdering klokken 10 for Vikafjellet (riksvei 13), men den er foreløpig stengt. Det er kolonnekjøring på fylkesvei 50 Aurland-Hol fra klokken 8.

De andre fjellovergangene i Sør-Norge som fremdeles er stengt, er riksvei 7 Hardangervidda, fylkesvei 53 Tyin-Årdal og riksvei 15 Strynefjellet.

For trafikken som skal kjøre over Haukelifjellet, melder Vegtrafikksentralen om at det stort sett er bart på veiene, men også fare for glatte partier og redusert sikt enkelte steder.

I Innlandet er fylkesvei 27 Venabygdsfjellet stengt, og det samme er fylkesvei 51 Valdresflya.

I nord er det kolonnekjøring på fylkesvei 98 Ifjordfjellet på grunn av uvær.

– Bilistene bør ikke legge ut på tur uten vinterdekk, og de må være forberedt på at det kan bli ventetid ved fjellovergangene. Ha full tank på bilen og varme klær tilgjengelig. Vær tålmodig og kjør pent hjem fra påskeferie, sier Karbø.

Meterologoene varsler kraftig vind og snøfokk på fjellet i Sør-Norge, som gjør at mange veier fortsatt er stengt. Vinden løyer i Langfjella utover ettermiddagen, men det vil henge igjen en stund i nord, melder de.