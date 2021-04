De fleste fjellovergangene stengt på grunn av uvær

Saken er oppdatert

På morgenen andre påskedag er det bare E16 over Filefjell som er åpen for trafikk, mens det er kolonnekjøring over riksvei 52 over Hemsedal og fylkesvei 50 Aurland – Hol.

Sistnevnte har vært stengt siden søndag, men ble åpnet for kolonnekjøring etter ny vurdering mandag morgen.

Riksvei 7 over Hardangervidda, riksvei 15 over Strynefjell, E134 Haukelifjell og fylkesvei 53 Årdal – Tyin er alle stengt inntil videre, opplyser Vegtrafikksentralen. Sistnevnte blir ikke åpnet igjen mandag.

Ved nitiden mandag opplyser Vegtrafikksentralen at også fylkesvei 55 Rustasætre bom – Sognefjellshytta, på strekningen Sognefjellet, er stengt på grunn av uvær. Her vil ikke ny vurdering bli foretatt før på onsdag.

Også riksvei 13 over Vikafjellet er stengt. Der foretas ny vurdering klokka 12 mandag.

I Nord-Norge er E69 Skarsvåg – Nordkapp i Troms og Finnmark fylke stengt på grunn av uværet.

[ Byrådsleder sier Oslo er på god vei mot gjenåpning ]