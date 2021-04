Ropstad varsler nye krisepakker for barn og unge

– Konsekvensen av pandemien vil ikke være over når den siste vaksinedosen er satt. Det er mange som sliter psykisk, fordi tiltakene har gjort at de ikke har kunnet delta på aktiviteter eller treffe venner på samme måte som før, sier Ropstad til NRK.

Han frykter at mange kan ha fått et vanskelig utgangspunkt for livet. Ropstad varsler krisepakker som vil favne bredt, og gi nye midler til skolehelsetjenesten, psykisk helsevern, og ferie- og fritidstilbud for barn og unge.

– Jeg tror kanskje særlig denne vinteren har vært krevende for mange barn og unge. Vi var mange som håpet at vi nå skulle åpne opp igjen etter jul, men i stedet fikk en ny, tung nedstengning, sier Ropstad. (NTB)

