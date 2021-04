FHI vil vurdere å vaksinere yngre tidligere enn planlagt

– Ja, det kan være aktuelt å vurdere om yngre bør vaksineres før eldre, slik at rekkefølgen blir endret. Men dette er først aktuelt etter at de over 45 er vaksinert, sier smitteverndirektør Geir Bukholm til VG.

Grunnen er at RNA-vaksinene Pfizer og Moderna er vist å være 90 prosent effektive mot koronasmitte i en studie som ble publisert mandag. Dermed kan ikke vaksinerte smitte videre, og dermed kan det bli aktuelt å vaksinere aldersgruppene som sprer mest smitte.

Dette vil imidlertid altså kun bli aktuelt når de over 45 og de i risikogruppene med størst risiko for veldig alvorlig sykdom er vaksinert.

Kraftig økning i vaksinedoser de kommende ukene

Antallet vaksinedoser fra Pfizer-Biontech blir nesten doblet den første uka etter påske, sammenlignet med uka før. Oslo får nesten 50.000 doser på to uker.

Det skriver NRK.

Det er overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet som bekrefter at det kommer 150.960 doser Pfizer-vaksine til kommunene i uke 14, mot 78.198 i påskeuka.

Uka etter får Norge samme antall Pfizer-doser, samt 27.800 doser fra Moderna. I tillegg får Norge rundt 50.000 doser fra Janssen i april. Til sammen går Norge fra 360.000 vaksinedoser i mars til 590.000 i april.

I uke 14 og 15 får Oslo til sammen 50.000 vaksinedoser til å fordele på byens nesten 700.000 innbyggere.

En del av økningen skal skyldes at Biontechs nye fabrikk i Marburg i Tyskland er godkjent, ifølge NRK. (NTB)

