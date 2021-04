Feil lot folk snike i vaksinekøa i Drammen

Feilen har blitt utbedret, skriver VG.

– Vi er kjent med at cirka ti personer har bestilt timer og fått satt vaksine før det var deres tur fordi det var teknisk mulig for flere å bestille time i Helseboka-appen, sier Madli Indseth, virksomhetsleder for medisinskfaglig virksomhet, til avisen.

I tillegg hadde et fåtall personer bestilt time til den kommende uken. Timene har blitt kansellert.

FHI-overlege Preben Aavitsland har lite til overs for dem som sniker i vaksinekøa.

– Jeg er sjokkert over at noen faktisk er så nedrige at de sniker i vaksinekøen. De som nå står fremst i den køen, er blant annet kreftpasienter, folk med Downs syndrom eller cerebral parese og folk med alvorlig ALS eller MS. Hvis noen unge, friske mennesker mener de har rett til å snike seg foran disse i køen, vil jeg gjerne ha en alvorsprat med dem, sier han.

Drammen holder på å vaksinere risikogruppe 4, som er personer mellom 65 og 74 år, samt øvrige, yngre voksne med underliggende sykdommer.

Feilen ble oppdaget onsdag. Siden få personer hadde utnyttet feilen, skulle den rettes etter påske. Da VG tok kontakt, ble den rettet søndag.

