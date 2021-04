Byrådsleder sier Oslo er på god vei mot gjenåpning

Smittetallene har vært noe lavere i Oslo i påsken. Første påskedag var det kun 192 nye smittede i hovedstaden. I tillegg har det såkalte R-tallet, som viser hvor mange en smittet person smitter videre, falt fra 1,3 til 0,7.

[ 692 nye koronasmittede siste døgn – 230 flere enn for en uke siden ]

Men Johansen sier han likevel ikke tør å juble ennå fordi påsken kan gi et falsk inntrykk av smittesituasjonen, skriver VG.

– Vi kan ikke la oss lure av at antall smittede er lavt. Det vet vi ikke helt ennå, sier Johansen, som understreker at helligdagene ofte har gitt lavere smittetall og dermed et noe falskt bilde av situasjonen.

Om to uker skal byrådet avgjøre om de nåværende strenge tiltakene skal forlenges, eller om man skal kunne lette noe opp.

[ – Vi blir nødt til å videreføre de nasjonale tiltakene ]

– Mye tyder på at vi er på god vei til å kunne åpne opp igjen. Om vi på det tidspunkt er på et såpass lavt nivå at vi kan åpne igjen, vet vi ikke. Smittevernloven gir oss ikke lov å holde masse ting stengt om det ikke er grunnlag for det, sier han.

Han påpeker også at det er for tidlig for en vanlig 17. mai-feiring, og at denne trolig kommer til å ligne mer på den som var i fjor.