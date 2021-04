Unødvendige utenlandsreiser må forbys, krever Raymond Johansen

– Dersom vi klarer å få ned smittenivået i Oslo og Norge nok en gang, så kan vi ikke tillate oss å bli satt tilbake igjen av nye importerte virusvarianter, sier Johansen til Dagbladet.

– Først og fremst trenger vi at det stilles et nødvendighetskrav for reiser, og at alle unødvendige utenlandsreiser forbys, understreker han.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland mener imidlertid at Norge allerede har svært strenge regler på plass.

– Vi har, og har hele tiden hatt, blant Europas desidert strengeste innreiserestriksjoner. Vi har løpende strammet inn på reglene, enten det har vært hvem som får komme inn i landet, flere og flere testkrav og strengere karantenekrav, sier Mæland til NTB lørdag kveld.

– Jeg har inntrykk av at folk i det store og hele overholder tiltak og anbefalinger. Det er også mitt inntrykk at det er færre utenlandsreiser enn forventet. Vi har innført strenge test- og karantenekrav for alle som kommer tilbake fra utlandet, men vi må gjøre opp status etter påsken, føyer hun til.

Det siste døgnet er det registrert 640 nye koronasmittede i landet, noe som er 432 færre enn for én uke siden. I Oslo, hvor smittetallene har vært høye den siste tiden, er tallet på nye tilfeller også noe lavere enn de har vært den siste tiden. Lørdag ble det registrert 228 nye smittede, 16 under snittet den foregående uken.