300 millioner norske koronamidler til utlandet

VG har gått gjennom det siste årets kompensasjons- og stimuleringsordninger for kulturlivet. Det er spesielt norske kinoer og festivaler med utenlandske interesser i siste eierledd som dominerer listen, skriver avisen.

Konsertarrangøren All Things Live har fått den største enkeltutbetalingen fra støtteordningene med 36,4 millioner kroner i januar i år. Selskapet eies av et dansk morselskap. Også den internasjonale arrangøren Live Nation har fått støtte. De står blant annet bak Tons Of Rock-festivalen.

Kulturminister Abid Q. Raja (V) mener det viktigste i støtteordningene til kultursektoren er at de bidrar til å sikre et stort mangfold av kulturarrangementer i Norge, og at dette sørges for av aktørene, uavhengig av eierforholdene bak.

Kulturdepartementet opplyser også at det er EØS-avtalen som umuliggjør forskjellsbehandling av utbetalinger til heleide norske selskaper kontra utenlandseide. (NTB)

