– Utenriksdepartementet er kjent med at en norsk borger skal ha omkommet på Filippinene. UD kan ikke kommentere ytterligere enkeltdetaljer i en pågående konsulærsak, skriver kommunikasjonssjef Trude Måseide i UD i en epost til NTB.

Ifølge VG skriver lokale medier at mannen ble skutt i sitt eget hjem under et ran. (NTB)