Tybring-Gjedde ber Oslo bruke sommerskole-støtte riktig

Tidligere denne uken ble det kjent at regjeringen bevilger 500 millioner kroner til kommuner som skal arrangere sommerskole.

Oslo får over 54 millioner kroner. Byrådet i Oslo må påta seg ansvaret for at kursplassene er skjevt fordelt slik det står i dag, sier Tybring-Gjedde, som sitter i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, til Aftenposten.

– Jeg forventer at byrådet prioriterer disse pengene riktig. Vi trenger flere kursplasser i bydeler som har hatt mye hjemmeskole. Videre trenger vi flere kursplasser i lesing og regning for de yngste elevene, sier hun.

Sommerskolekursene er skjevfordelt på bydelsnivå, har skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) erkjent overfor Aftenposten. Men hun advarer mot å gjøre sommerskolen likere vanlig undervisning.

– Sommerskolens store styrke er at de klarer å sette sammen kurs på måter som virker motiverende for elevene. Jeg vil advare mot å bryte med denne måten å tenke på og gå tilbake til en mer tradisjonell «skolsk» tilnærming. Da tror jeg vi vil miste mange, sier Thorkildsen.

