Nakstad advarer mot for tidlig gjenåpning

Den profilerte helsetoppen sier til Dagbladet at det er gledelig når Folkehelseinstituttet nå melder at smittetallet R har sunket til 1,0. Det viser at tiltakene begynner å gi effekt, fastslår Nakstad.

– Vi får ta det som en motivasjon, sier han.

Men den assisterende helsetoppen mener det er for tidlig å begynne å snakke om gjenåpning nå.

– Først må R-tallet godt under 1,0. Så må det være der i noen uker, slik at vi får smitten ordentlig ned. Da kan man begynne å lette på tiltak, sier Nakstad.

Han mener risikoen for en rekyl vil være stor hvis lettelsene kommer for raskt.

– Vi må ha effekt på smittetallene og kontroll på smittespredningen i hele Norge før det kan være forsvarlig å begynne å lette på tiltak.

[ Antallet nye koronatilfeller faller for første gang på fem uker ]