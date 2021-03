Antallet nye koronatilfeller faller for første gang på fem uker

Det betyr at hver koronasmittede person i Norge i gjennomsnitt smitter én annen. I rapporten kalles dette en stabil fase.

– Det er viktig å se på usikkerheten hvis man skal sammenligne smittesituasjonen i ulike fylker. Bemerk også at trenden forteller oss hvor raskt epidemien øker, men ikke om den er på et høyt eller lavt nivå, presiserer Folkehelseinstituttet.

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet kaller gode koronanyheter i onsdagens ukerapport «forventet og gledelig».

– Vi er nå sannsynligvis over toppen av denne bølgen. Det var forrige uke 11 prosent færre påviste tilfeller til tross for at testingen økte med 4 prosent. Antallet nye innleggelser var ned 13 prosent slik man forventer når det har vært nedgang over tid, sier Aavitsland til Nettavisen.

Vestland har høyest R-tall

Sannsynligheten for at reproduksjonstallet er høyere enn 1, ligger likevel på 73 prosent. Tre fylker, deriblant Oslo, har et synkende R-tall. Oslo ligger på 0,7. Tallet er imidlertid usikkert i fire fylker.

Lavest R-tall har Troms og Finnmark, der det ligger på 0,4 og er synkende. Vestfold og Telemark, der mange kommuner har vært nedstengt, ligger på 0,5.

Vestland har et R-tall på 1,9, som er høyest i hele landet.

300 pasienter om tre uker

194 nye pasienter ble innlagt med koronaviruset som hovedårsak i uke 12, altså forrrige uke. Det er en nedgang på 30 pasienter fra uke 11. Samtidig var antallet nye intensivinnleggelser stabilt på 46. Det var 8 nye koronadødsfall i uke 12.

Folkehelseinstituttet regner med at det om tre uker vil være om lag 300 koronapasienter dersom den foreløpige smittetrenden fortsetter.

Vaksinerineringstempoet økte kraftig i forhold til uka før. 121.500 doser ble distribuert i uke 12, mot 69.990 i uke 11.

