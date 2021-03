Det beste påskeværet kommer østafjells – varsler mange soltimer

– Nord-Norge får rett og slett det dårligste været. Det ser ut som om høsten kommer tidlig i år! Sør-Norge får det beste påskeværet, sier vakthavende meteorolog Martin Granerød i Meteorologisk institutt.

Østafjells ligger det an til mange soltimer. Det blir nokså bra fra skjærtorsdag til søndag, altså første påskedag.

– Det blir ikke helt skyfritt. Innimellom er det litt skyer, men alt i alt ser det bra ut. Jo lenger nordover du er, jo mer skyet blir det, sier han til NTB.

På Vestlandet blir det også fine dager både torsdag og fredag. Etter hvert legger det seg et lavtrykk i Norskehavet. Det gir noe mer skyet vær utover i helgen. Regnet kommer på tampen av lørdagen.

– Men, det blir noen fine dager på Vestlandet.

[ Østlandet får best vær i påskeuka – høy snøgrense i vest ]

Brettspill

Lenger nord blir det skyet vær denne påsken. Man må være forberedt på regn i perioder, sludd og snø.

Snøgrensen ligger på mellom 100 og 300 meter på torsdag og fredag. Mens lørdag og søndag blir det veldig varmt. Da må man godt opp i fjellsiden for å få noe som er tørrere enn sludd.

– Det blir veldig vått. Trøsten for Nord-Norge kan være at det kan bli oppholdsvær igjen mandag selv om det heller ikke da blir mye sol, sier Granerød.

Han foreslår at det blir fine muligheter for hyttekos og brettspill for påsketuristene i nord.

[ Sør- og Østlandet vil se mest til påskesola ]

Første sommerdag

Tirsdag fikk vi årets første nordiske sommerdag. Da ble det registrert 20,1 plussgrader i Lier i Viken.

– Dette ble eneste stedet i landet som offisielt var over 20 grader. Ellers var det mange steder som var på rundt 18 og 19 grader. Det er også behagelig, slår meteorologen fast.

Han kan ikke love tilsvarende temperaturer i Sør-Norge i tiden framover.

– Varslene er ganske usikre for dagene neste uke. Det ser ut som vi beholder den forholdsvis kjølige lufta. Supervarmen må vi nok vente litt til på, men vi følger med, forsikrer han.

[ Disse krimseriene kan du få med deg i påsken ]