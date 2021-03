Stavanger-politikere vil flytte lærere fram i vaksinekøen

– Bakgrunnen er at vi virkelig ønsker å unngå å stenge skoler og barnehager igjen. Derfor håper vi å kunne sende en formell henvendelse og forespørsel til FHI, gjerne like over påske, sier gruppeleder Dag Mossige i Stavanger Ap til Aftenbladet.

Han får støtte av gruppeleder Sissel Knutsen Hegdal i Stavanger Høyre.

– Vi er positiv til at vi ber FHI vurdere dette. Vi får mange tilbakemeldinger fra både skolene og barnehagene om en svært vanskelig arbeidssituasjon. Dette har vi i Stavanger Høyre også spilt inn til helseminister Bent Høie og regjeringen, sier hun.

(©NTB)