Russetreffet i Kongeparken avlyst for andre år på rad

– Russetiden er for mange en periode man ser fram til i mange år i forkant, men vi ser nå at det heller ikke i år er mulig å gjennomføre en russefeiring, verken slik vi tradisjonelt kjenner det eller i en skalert versjon, sier pressetalsperson Aasmund Lund.

Landstreffet Stavanger ble arrangert for første gang i 1987. Festivalen har utviklet seg til å bestå av over 40 konserter i 2021. Russetreffet solgte ut 15.000 billetter for årets landstreff i august i fjor.

– Vi har brukt det siste året til å forberede et alle tiders russetreff – og vi vet at russen hadde gledet seg. Dette er en beslutning som er skuffende for oss alle, men våre gjesters helse og sikkerhet er alltid vår høyeste prioritet, sier Lund.

Alle som har kjøpt billetter til landstreffet, vil få muligheten til å velge mellom å flytte billetten til Landstreffet Stavanger i 2022, eller å få billetten fullt ut refundert, kommer det fram i pressemeldingen.