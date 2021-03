Kriminelt nettverk avslørt etter gigantisk pillebeslag

Av Anders R. Christensen

Øst politidistrikt skriver i en pressemelding at nettverket ble rullet opp etter at en tyskregistrert personbil med to ukrainere ble stanset av tollere på Svinesund i oktober 2019. I bilen ble det funnet rundt 183.000 Rivotril-tabletter.

Rivotril inneholder det narkotiske virkestoffet klonazepam og regnes i Norge som narkotika om man ikke har fått det foreskrevet av lege.

De to ble i fjor høst dømt til fem år og fire måneders fengsel og seks års fengsel i Halden tingrett.

Pågrep ektepar

I februar i fjor pågrep politiet et ektepar fra Oslo som de mistenker er mottakere av lasten og flere andre innførsler av Rivotril. De er nå tiltalt, og saken mot dem kommer opp i Halden tingrett til sommeren.

Politiet mener nå at de har avdekket et kriminelt nettverk som har operert i flere år. I september i fjor ble ytterligere 150.000 Rivotril-tabletter beslaglagt da en trailer på vei inn til Norge ble stoppet av tollere.

Etterforskningen i Norge pekte mot Ungarn, og politiet i de to landene har samarbeidet. Nettverket de nå mener å ha avslørt omfatter alt fra produksjonsnivå og flere hovedmenn i Ungarn, til transportører fra Ungarn til Norge, og hovedmenn, depot og selgere på gatenivå i Norge.

Under en aksjon i Ungarn i forrige uke fant politiet over 9,3 millioner tabletter, samt store mengder av virkestoffet klonazepam og ingredienser til illegal produksjon av Rivotril.

Utelukker ikke flere pågripelser

– Når Rivotril omsettes i hele glass med 100 tabletter, er verdien av beslaget opp mot 70–80 millioner. Erfaring tilsier at prisen per tablett på gatenivå er 20 kroner, og det legges derfor til grunn at beslaget i Ungarn har en verdi på om lag 186 millioner ved omsetning i Norge, sier Karlsen Aas.

Hun understreker at etterforskningen pågår fremdeles, og politiet utelukker ikke flere pågripelser.