Østlandet får best vær i påskeuka – høy snøgrense i vest

– På Østlandet begynner uka mildt, med temperaturer over 10 grader. Utover i uka blir det kjøligere, med en del sol, minusgrader om natta og sjanse for skareføre for skiløperne, sier vakthavende meteorolog Hanne Beate Skattør ved Meteorologisk institutt til NTB.

Vestlendingene må belage seg på en stort sett våt påskeuke, men fra onsdag til fredag kan de få perioder med sol og fint vær. Temperaturene vil gi snøgrense opp mot 2.000 meter.

Lengst nord i landet kan Finnmark få perioder med sol de første par dagene, mens Nordland og Troms ser ut til å få en del regn, sludd og snø. Utover i uka vil et lavtrykk gi bygevær og vind langs kysten.