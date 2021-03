Politiet dropper etterforskning av brudd på arbeidsmiljøloven i Oslo kommune

Kommunens egen etterforskning har avdekket over 250.000 brudd på arbeidsmiljøloven, hvorav 32.000 er såpass alvorlige at de er en fare for helse, miljø og sikkerhet. Arbeidstilsynet har vurdert timelistene til 68 ansatte og fant 221 lovbrudd.

Oslo kommune fikk et gebyr på 500.000 kroner fra Arbeidstilsynet, men tilsynet valgte å ikke anmelde saken.

– Arbeidstilsynets reaksjon og det faktum at de har valgt ikke å anmelde, gjør det etter politiets oppfatning forsvarlig å ikke starte etterforskning, sier politiinspektør Ole Rasmus Knudsen i Oslo politidistrikt til NRK.

– Videre er det lagt vekt på at det fremstår som gjennomgående i rapportene at selv om bruddene er mange, så kunne de fleste vært unngått med enkle grep og dermed vært lovlige, utdyper han.