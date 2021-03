MDG vil ikke jobbe for EU-medlemskap, men styrke samarbeidet i klimaarbeidet

Forslaget ble nedstemt mot 39 stemmer.

Samtidig vedtok partiet å samarbeide tett med EU om utvikling og gjennomføring av klimapolitikken. De vil ta initiativ til et felles mål om et fossilfritt Europa innen 2040. MDG ønsker å knytte Norge til EUs nye klimalov om konkrete utslippsreduksjoner fram mot 2050.

– Vi er et parti som mener internasjonalt samarbeid er avgjørende for å løse klima- og miljøproblemene, og vi er positive til Europa, men det betyr ikke at nå er riktig tidspunkt for å jobbe for norsk EU-medlemskap, sier nestleder i Miljøpartiet De Grønne, Arild Hermstad.