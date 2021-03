Tingretten vil la Dyrebeskyttelsen saksøke Norsk Kennel Klub

Av Peter Tálos

Norsk Kennel Klub (NKK) og to rasehundklubber har forsøkt å få avvist søksmålet fra Dyrebeskyttelsen, som mener oppdrettere bryter loven om dyrevelferd, men fikk ikke medhold da Oslo tingrett skulle avgjøre om søksmålet var gyldig.

Oslo tingrett mener derimot at Dyrebeskyttelsen har «et reelt og aktuelt behov for å få spørsmålet om lovligheten av fortsatt avl på de to hunderasene avklart for domstolene».

– Dyrebeskyttelsen Norge er svært fornøyd med utfallet. Hvis avgjørelsen blir stående, skal retten til høsten ta stilling til om avl av hunderasene engelsk bulldogg og cavalier king charles spaniel er ulovlig, skriver Dyrebeskyttelsen etter at kjennelsen ble kjent torsdag.

[ Påsken er starten på dumpingsesongen for kjæledyr ]

Vil ha forbud mot avl

I søksmålet mot kennelklubben, raseklubbene for hunder av typen cavalier king charles spaniel og engelsk bulldogg og seks opprettere hevder Dyrebeskyttelsen Norge at oppdrett og avl av disse rasene skjer i strid med dyrevelferdslovens bestemmelser. Organisasjonen vil at oppdretterne skal forbys å avle de to rasene.

I fjor registrerte NKK 472 nye hunder av rasen av cavalier king charles og 127 engelske bulldogger. Under koronautbruddet har det blitt solgt flere hunder enn tidligere år og i alt registrerte NKK 29.260 nye rasevalper i fjor, en økning på 2.507 valper. Border collie er den mest populære rasen.

De saksøkte har imidlertid avvist hele stevningen og mener Dyrebeskyttelsen ikke har noen partsinteresse i å saksøke dem. De mener også at verken Norsk Kennel Klub eller raseklubbene driver avl på de aktuelle hunderasene og at de derfor ikke rammes av loven.

[ Forskere frykter at koronaviruset skal overføres til dyr ]

– Vurderer anke

– Verken NKK eller raseklubbene driver hundeavl, noe vi har presisert i kravet, skriver advokat Geir Lippestad for de saksøkte i prosesskrivet til Oslo tingrett.

Han legger til at NKK ikke er en avlsorganisasjon, men en interesseorganisasjon for hundehold. Lippestad skriver at han mener Dyrebeskyttelsen burde saksakt staten som lovgiver og viser til at spørsmålet egentlig dreier seg om politiske, etiske eller faglige spørsmål.

– Nå skal vi diskutere med våre klienter de neste dagene om denne kjennelsen skal ankes, sier Lippestad til NTB.

Særstilling

Dyrebeskyttelsen mener cavalier king charles og engelsk bulldogg er i særstilling de mest utsatte rasene for uheldig, men bevisst gjennomført avl som garantert fører til sykdom og smerter for hundene, og utelukkende på grunn av utseende. I sitt tilsvar til retten skriver Dyrebeskyttelsen at de mener at all avl på de to rasene er i strid med dyrevelferdsloven.

I sitt tilsvar til retten innrømmer også de saksøkte at de to rasene har «helsemessige utfordringer» og at de heller ikke kan utelukke at enkelte oppdrettere driver i strid med dyrevelferdsloven.

De seks oppdretterne er foruten de tre organisasjonene valgt ut fordi de har eller har hatt sentrale verv i raseklubbene samtidig som de har drevet aktiv oppdrett av en viss størrelse.